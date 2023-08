Vera Fischer aproveita dia de praia em João Pessoa: "Belíssima"

A atriz Vera Fischer apareceu deslumbrante ao curtir dia de praia em João Pessoa, na Paraíba; confira fotos!

De passagem pelo nordeste brasileiro, a atriz Vera Fischer aproveitou momento de pausa para curtir um dia de sol! Nesta segunda-feira, 28, a artista compartilhou seu álbum de fotos curtindo a praia em João Pessoa, na Paraíba. Ela estava acompanhada do ator e produtor Rafael Sardão.

De passagem pela cidade com sua peça de teatro Quando eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito, Vera decidiu colocar um lindo vestido preto de seda e posar na bela paisagem do literal nordestino. Na ocasião, a estrela fez caras e bocas para os cliques compartilhados em seu Instagram e encantou seus seguidores.

"João Pessoa, sua lindaaaa! Obrigada pelo teatro lotado e pela gentileza! Ótima segunda-feira meus amores! Sua Vera", escreveu a atriz na legenda da publicação. E nos comentários, seus fãs não lhe pouparam elogios. "Belíssima", "Musa", "Linda e elegante sempre!", enalteceram eles. "Se você não existisse eu teria que inventar você para admirar sua beleza", disse outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Fischer 🎥🎭 (@verafischeroficial)

Vera Fischer não pretende retornar para as novelas

Atualmente, a atriz Vera Fischer está focada em sua carreira no teatro, viajando por todo o Brasil com sua peça Quando eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito. E em março deste ano, ela surpreendeu o público ao revelar que não vê a possibilidade de voltar a atuar em uma novela.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, a estrela contou que os fãs podem vê-la nas reprises de novelas, que vivem acontecendo nas tardes da TV Globo. Porém, será difícil encontrá-la na televisão em um trabalho inédito.

“Ah, agora só no Vale a Pena Ver de Novo. Em primeiro lugar você tem que ser convidada, e em segundo lugar o personagem precisa ser muito bom para ser aceito. Então assim, são vários elementos que dificultam. É necessário ter um interesse de parte a parte”, disse ela.

Agora, com foco no teatro e no streaming, Vera revela o que mais importa em sua carreira. "Quero trabalhar com bons personagens, como sempre fiz na vida. Após a pandemia, isso é o que vale a pena, estar viva e trabalhando", contou.