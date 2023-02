Thales Bretas exibe resultado de procedimento estético e avisa: "Não façam isso!"

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas impressionou seguidores ao exibir resultado de novo procedimento estético

Na manhã desta quarta-feira, 08, o viúvo de Paulo Gustavo (1978 - 2021), Thales Bretas surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao exibir o resultado de um novo procedimento estético facial que realizou após voltar de suas férias com os filhos na Austrália.

Aos 34 anos, o médico impressionou os internautas ao exibir o processo durante a realização da Profhilo, uma intervenção estética à base de ácido hialurônico, que melhora a textura e a qualidade da pele.

"No dia que faz fica pápulas, bolinhas, como picadas de inseto, que vão melhorando ao longo das 48h seguintes", explicou.

Mais cedo, enquanto gravava vídeos no carro antes de chegar em um evento, Thales deu detalhes do resultado: “E eu que fiz Profhilo a lazer 21h da noite, e lembrei que hoje tem um shooting para Marie Claire agora de manhã, oito horas da manhã, não façam isso, estou inchado a bessa, vai sair em 48h/72h, mas não dá para fazer na véspera”, ressaltou.

VEJA O STORY DE THALES BRETAS:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Encontro especial

No início deste mês, o médico Thales Bretas e os netos do casal, Romeu e Gael, de apenas dois anos de idade, tiveram um encontro especial com a família do falecido humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021).

Dona Déa (75) e Ju Amaral, ex-cunhada de Thales, se uniram ao trio para um almoço especial que foi registrado e compartilhado nas redes sociais da avó dos pequenos.

“Almoço pra matar a saudade de vocês, amores de vovó Déa. Vovó Déa e tia Juju amam muito vocês”, escreveu Dona Déa na legenda da publicação ao registrar o encontro nas redes sociais.