Thales Bretas e Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, se reúnem e celebram: ‘Para matar a saudade’

Dona Déa foi almoçar na companhia do médico Thales Bretas e dos netos, Romeo e Gael

Neste sábado, 4, Dona Déa (75) e Ju Amaral, mãe e irmã do falecido humorista e ator Paulo Gustavo (1978 - 2021), se encontraram com o médico Thales Bretas (34) e os netos do casal, Romeu e Gael, de apenas dois anos. Os cinco se uniram para um almoço, que foi registrado e compartilhado nas redes sociais da avó dos pequenos.

“Almoço pra matar a saudade de vocês, amores de vovó Déa. Vovó Déa e tia Juju amam muito vocês”, escreveu a tão adorada mãe do humorista, que foi a maior inspiração para o sucesso do ator com os filmes de Minha Mãe é uma Peça.

Os comentários foram lotados de elogios para o encontro. “Quanto amor em uma foto! Lindos, lindos! Amo vocês”, comentou uma seguidora. “Lindos dos nossos corações”, exaltou um outro internauta. Além dos milhares de corações e emojis de carinhas apaixonadas enviados para a publicação.

Susto! Durante viagem, pneu do carro de Thales Bretas fura no meio da estrada

Há pouco tempo atrás, Thales levou um susto durante a viagem com os dois meninos! O pneu do carro em que viajavam estourou. “Nosso pneu estourou na estrada com três meninos no carro. Nunca vi alugarem carro com pneu tão ruim. Perigo para a minha família. Eu troquei, mas não documentei”, explicou o médico.