Tata Werneck ostenta abdômen sarado em flagra raro na praia do Rio

A apresentadora Tata Werneck curtiu o dia ensolarado no Rio de Janeiro na companhia da filha, Clara Maria, e do marido, Rafa Vitti

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 17h24

Tata Werneck (39) fez uma rara aparição na praia do Rio de Janeiro neste sábado, 27, na companhia da família. A apresentadora foi fotografada em um quiosque curtindo o dia ensolarado com Clara Maria (2) e Rafa Vitti (26).

A artista elegeu a parte de cima de um biquíni azul e um shorts branco soltinho para o calor na cidade maravilhosa. Sem entrar no mar, ela se divertiu com a herdeira na orla.

O corpo sarado da famosa chamou a atenção ao ficar evidente o abdômen sarado dela enquanto falava ao celular.

Mais cedo, foi a vez de Rafa Vitti ser flagrado enquanto brincava com a filha, Clara Maria, no mar. Clara esbanjou fofura ao aparecer com um maiô rosa, enquanto seu pai exibiu a boa forma ao ser fotografado sem camisa apenas com um short azul e um boné para completar o visual.

Fabricio Pioyani/AgNews

Fabricio Pioyani/AgNews

Fabricio Pioyani/AgNews

BRUNA MARQUEZINE SURGE BRINCANDO COM CLARA MARIA EM FLAGRA DE TATA WERNECK

Tata Werneck (39) recebeu uma visita mais do que especial de ninguém menos que Bruna Marquezine (27). A apresentadora registrou lindos momentos da amiga brincando com a filha, Clara Maria (2). Aproveitando a volta para o Brasil após as gravações de Besouro Azul, a atriz resolveu matar a saudade da sobrinha do coração e derrete o coração da web.

