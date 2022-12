Sonia Abrão conta motivo para não fazer procedimento estéticos

Sonia Abrão responde se aceitaria fazer um procedimento estético em seu rosto

No programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, a apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao comentar que não tem o desejo de fazer um procedimento estético em seu rosto. A comunicadora contou que tem receio de não aprovar a imagem que pode ver no espelho após a intervenção . Assim, ela prefere não se aproximar de procedimentos estéticos por enquanto.

O assunto surgiu quando eles comentavam sobre as mudanças estéticas que os famosos costumam fazer. Então, ela deu a sua opinião pessoal. “Eu sou super medrosa, não gosto. E tem muito procedimento que não me convence, né? Pra eu ficar pior do que eu já estou, então deixa”, afirmou ela.

Logo depois, o colunista Alessandro Lo-Bianco também comentou o assunto. “O que me incomoda não é maior do que o medo de mexer, então eu coloco na balança”, disse ele. E Sonia concordou: “Exatamente”.

Sonia Abrão se despede de colunista do seu programa

A apresentadora Sonia Abrão revelou que o comentarista Thiago Rocha não vai mais fazer parte do time de talentos do programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV. Em um post nas redes sociais, ela contou que ele vai seguir novos caminhos na vida profissional e deixará o programa ao seu lado.

"Despedida na Roda da Fofoca: em 2023, Thiago Rocha não estará mais com a gente! Esta foi a última semana dele, ao vivo, mas estará nos especiais de fim de ano e férias já gravados! Ele já tem outro voo profissional marcado, com seu talento e competência de sobra! Muita sorte e sucesso nessa nova etapa, Thiago! Torcemos por você! Vida que segue e a Roda também", disse ela.