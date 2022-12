Sonia Abrão anuncia fim da parceria com comentarista do seu programa

Sonia Abrão se despede do comentarista Thiago Rocha, do programa A Tarde É Sua: 'Não estará mais com a gente!'

A apresentadora Sonia Abrão revelou que o comentarista Thiago Rocha não vai mais fazer parte do time de talentos do programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV. Em um post nas redes sociais, ela contou que ele vai seguir novos caminhos na vida profissional e deixará o programa ao seu lado.

"Despedida na Roda da Fofoca: em 2023, Thiago Rocha não estará mais com a gente! Esta foi a última semana dele, ao vivo, mas estará nos especiais de fim de ano e férias já gravados! Ele já tem outro voo profissional marcado, com seu talento e competência de sobra! Muita sorte e sucesso nessa nova etapa, Thiago! Torcemos por você! Vida que segue e a Roda também", disse ela.

Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off, Thiago Rocha contou sobre a decisão de deixar o programa de TV. “Dá medo? Dá! Mas eu confio no meu trabalho e sei que as pessoas não vão me abandonar. Da mesma forma que eu comecei fazendo show na rua pra 20 pessoas, eu vou falar com poucas pessoas. Mas eu vou conseguir produzir mais conteúdo e espero falar com mais pessoas”, contou ele.

E completou: "Eu tenho a maior gratidão pela Sônia e pelo Elias [Abrão, diretor do programa]. Se eu tenho 23 anos de carreira, quase dez eu passei com eles. Sou muito agradecido por eles me permitirem fazer o que eu quisesse na casa deles. Eles sempre me estenderam tapete vermelho e, com certeza, meu tapete vermelho vai pra eles".