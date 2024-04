Beleza / Nova fase

Solteira, Deborah Secco coloca a barriga para jogo

Após confirmar o fim do casamento com Hugo Moura, Deborah Secco atrai os olhares ao posar com a barriga de fora em look poderoso

CARAS Digital Publicado em 08/04/2024, às 20h01

Deborah Secco - Foto: Reprodução / Instagram