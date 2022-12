Solange Couto surge só de lingerie ao lado da árvore de Natal

Aos 65 anos, Solange Couto esbanja sensualidade em ensaio fotográfico em clima de Natal

A atriz Solange Couto esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico ousado e em clima de Natal. Nesta sexta-feira, 23, a musa surgiu só lingerie fio-dental ao posar ao lado da árvore de Natal toda enfeitada.

Na foto, a estrela apareceu de costas e exibindo suas curvas impecáveis enquanto posava em frente a uma janela. Ela foi fotografada de topless enquanto usava uma peça branca na parte de baixo. Em outra imagem, ela surgiu sentada em uma cadeira com um urso de pelúcia no colo.

Solange Couto relembra dificuldade financeira

Recentemente, a atriz Solange Couto relembrou que gastou suas economias na época da pandemia e precisou ficar um tempo morando no Retiro dos Artistas.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.