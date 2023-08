Solange Couto esbanja beleza em cliques na banheira: "Linda demais"

A atriz Solange Couto chamou a atenção dos seguidores ao postar um ensaio fotográfico que realizou

A atriz Solange Couto, a eterna Dona Jura da novela O Clone, da TV Globo, elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 4, ao mostrar para os seus seguidores uma sequência de fotos de um ensaio fotográfico que realizou.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista aparece esbanjando beleza em uma banheira, completamente sem roupa, cobrindo os seios com os braços e também com muitas bolinhas de plásticos nas cores branca e rosa.

Ao dividir os registros com os fãs, Couto aproveitou para fazer uma reflexão. "Não colocar uma lista de exigências para a vida, nos faz facilitar, sentir a visita frequente da felicidade. Assim tenho levado a minha caminhada, são escolhas, eu prefiro a simplicidade e paz!", afirmou ela na legenda da publicação.

Os cliques arrasadores da atriz chamou a atenção dos internautas, que rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Tá linda demais", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Nossa, que mulher gata", falou uma fã. "Perfeita", comentou mais uma.

Clique raro com os dois filhos

Recentemente, Solange Couto aproveitou o dia de TBT para dividir com os fãs um registro especial ao lado dos filhos, Marcio e Benjamim (13). Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um registro em que aparece curtindo o dia na piscina ao lado dos herdeiros, e aproveitou para se declarar para os seus "meninos", ressaltando que é sempre uma farra quando eles estão juntos. "O #tbt de hoje é puro amor. Esses são os homens da minha vida, ao mesmo tempo, meus meninos. A farra sempre é boa quando esses dois estão juntinhos", disse a artista na legenda da publicação. Confira o clique!