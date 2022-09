Solange Couto dispensa parte da lingerie em novo ensaio fotográfico

Aos 65 anos, Solange Couto surge com look ousadíssimo e de topless ao celebrar a sua beleza

A atriz Solange Couto (65) apareceu radiante em um novo ensaio fotográfico nesta segunda-feira, 5. Ela posou para as lentes da fotógrafa Renata Kelly, do Criativa Pix, e arrasou ao exibir a sua beleza.

Nos cliques, Solange usou apenas uma calcinha fio-dental preta e dispensou a parte de cima do look. A estrela usou um lençol branco para esconder a sua intimidade e caprichou no 'carão' na hora dos cliques.

“Força e liberdade! Nenhuma liberdade é maior do que a de uma mulher que descobre a força que tem. Eu de verdade sempre tive que contar somente com minha força, e por isso, eu defino o tamanho da minha liberdade”, disse ela na legenda.

Solange Couto relembra dificuldade financeira

Recentemente, a atriz Solange Couto relembrou que gastou suas economias na época da pandemia e precisou ficar um tempo morando no Retiro dos Artistas.

"Fui para lá porque fiquei dura mesmo. Morava em Pernambuco e vim para Rio trabalhar, iria gravar novela e fazer uma campanha para supermercado. Aí veio a pandemia. Tinha alugado imóvel, mas não tinha mais como pagar. Gastei minhas reservas até onde pude", disse ela.

Então, ela contou sobre o convite para morar no Retiro. "Fui no retiro resolver um problema da minha mãe, contei o que estava acontecendo comigo e me convidaram para morar lá. Fiquei o tempo que precisava. Eles me acolheram da melhor forma possível, no momento que precisava. Só tenho a agradecer", declarou.

