Sheron Menezzes posa de fio-dental ao atender pedido inesperado de fã

Sheron Menezzes pega os fãs de surpresa ao esbanjar sensualidade em fotos com look fio-dental após comentário inusitado de seguidor

A atriz Sheron Menezzes elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 29, ao mostrar fotos ousadas. Ela apareceu só de biquíni roxo no estilo fio-dental ao se refrescar em uma piscina em um hotel de Porto de Galinhas.

Nas imagens, a estrela demonstrou que fez o post para atender ao pedido inusitado de um fã. Um seguidor fez o seguinte comentário para a atriz: “Sheron, o seu mal é que vicie regula muito a sua b*nda, tem que mostrar mais esse rabetão, a gente tá louco para ver isso. Aproveita, minha filha”.

Com isso, ela não pensou duas vezes e abriu seu álbum de fotos que destacam suas curvas perfeitas. “Então tá… Então tá bom”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que, em 2023, Sheron Menezzes interpretou sua primeira protagonista em uma novela: a Sol, de Vai na Fé, que foi um grande sucesso na TV neste ano.

Você sabia? Sheron Menezzes e o marido não dormem no mesmo quarto

A atriz Sheron Menezzes contou um detalhe inusitado de seu casamento com o lutador Saulo Bernard. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, podcast comandado por Giovanna Ewbank e Fe Paes Leme, ela disse que não dorme na mesma cama que o amado.

Segundo a artista, essa prática começou logo após o nascimento do filho do casal. "Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", começou ela.

Sheron Menezzes também disse que os dois tem rotinas muito diferentes. "Ele acorda 5 horas da manhã, eu sou obrigada a acordar junto? Eu gosto de dormir cedo, ele tarde, eu sou obrigada a ficar acordada? A gente faz isso há dois anos, a dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso", revelou.

Segundo ela, a rotina é tranquila e o filho Benjamin não estranha a situação. "Meu filho se acostumou, ele fala "hoje eu vou dormir no quarto da mamãe", "hoje vou dormir no quarto do papai". Ele divide o banheiro com o Benji, que é pra ele cuidar do filho dele... É bom, é gostoso, funciona porque a gente se respeita, ele gosta de bagunçar, eu gosto de organizar, tá tudo certo. Quando estamos quase dormindo, eu nem falo, só cutuco e ele vai pro quarto dele".