Sheila Mello aposta em biquíni branco e corpo super sarado chama atenção

Dançarina Sheila Mello aposta em biquíni branco e curvas se destacam nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 09h02

Cheia de charme e sensualidade, a modelo Sheila Mello (43) arrasou em uma postagem que foi feita recentemente em suas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a ex-integrante do grupo de axé É o Tchan surgiu mostrando o gingado e a boa forma física dela com um biquíni branco.

Toda animada e com uma saída de praia combinando com o look, a loira comprovou que continua com o samba no pé e com a beleza super em dia.

Trabalhando com publicidade na internet e participando de ensaios e eventos diversos pelo país, Sheila Mello segue mostrando a dança e as curvas dela por aí!

Veja o corpão da Sheila Mello!