Shakira esbanja estilo e beleza ao surgir em torneio de Wimbledon: “Rainha”

A cantora Shakira causou comoção nas redes sociais ao roubar a cena durante o torneio de tênis de Wimbledon

Nesta sexta-feira, 14, Shakira roubou a cena ao comparecer ao torneio de tênis de Wimbledon. Em seu Instagram, a cantora compartilhou algumas fotos de sua presença no evento que acontece na Inglaterra.

A dona do hit “Hips Don’t Lie” surgiu com um look todo jeans composto por um cropped, calça e jaqueta. A artista ainda levava nos ombros uma bolsa branca. E, para completar o visual, Shakira usava grandes óculos escuros azuis.

Nos cliques feitos por Nicolas Gerardin, a ex-esposa do jogador Gerard Piqué surgiu andando com um guarda-chuva pelo evento e ainda posou em frente a quadra de tênis do local. A loira ainda posou para fotos em um fundo branco apenas para mostrar seu look estiloso.

“Alguém aí gosta de tênis?”, questionou a mãe de Sasha e Milan na legenda das dez fotos postadas em suas redes sociais.

Os seguidores de Shakira adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Minha Rainha em Londres”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Meu Deus, esta mulher está melhor do que nunca”. Um admirador ainda comentou: “Mais que uma rainha, é uma deusa”.

Os fãs da cantora também se lembraram do polêmico divórcio da artista com o jogador Gerard Piqué, que estava traindo Shakira com a modelo Clara Chia. “Piqué ao ver Shakira vai se arrepender de ter perdido ela”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Descrição gráfica de: antes só do que mal acompanhada”. Uma admiradora também provocou: “Uma mulher quando se liberta de um embuste fica assim linda”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shakira (@shakira)

A fila andou?

Shakira está aproveitando a vida de solteira e sendo vista em diversos eventos. Porém, alguns fãs da estrela acreditam que ela esteja vivendo um novo affair. O novo romance da famosa seriam com ninguém menos que o piloto Lewis Hamilton.

E, os rumores só aumentaram depois que a loira foi vista na semana passada em uma corrida de Fórmula Um que aconteceu na Inglaterra. A cantora foi ao evento junto de suas amigas e compartilhou fotos nas redes sociais.