Shakira marca presença em GP da Inglaterra e aumenta rumores de romance com Lewis Hamilton

Shakira esteve em Silverstone neste domingo, 9, e os rumores de um relacionamento com Lewis Hamilton tem só aumentado

Shakira marcou presença no GP da Inglaterra de F1, em Silverstone, neste domingo, 9, aumentando mais ainda os rumores de um possivel romance com o piloto inglês, Lewis Hamilton.

A artista postou fotos em seu Instagram e um vídeo nos Stories enquanto estava a caminho do GP, ao lado de uma amiga, ouvindo seu novo single "Copa Vacía (With Manuel Turizo)", com a legenda: "Alerta de sirene! Sereias a caminho da Fórmula 1".

Essa é a terceira corrida prestigiada pela colombiana nos últimos dois meses: antes, ela também esteve em Miami e Barcelona. Após o grande prêmio nos Estados Unidos, em maio, Shakira e Hamilton foram vistos em um passeio de barco, acompanhados de outros amigos. O suposto casal também posou junto em um jantar na Catalunha, onde a cantora morou durante seu relacionamento com o jogador Gerard Piqué.

Com a aparição da cantora no Reino Unido, muitos fãs voltaram a especular sobre o namoro, brincando que Hamilton ficou inspirado pela presença da cantora. O piloto da Mercedes largou em 7°, e chegou ao pódio em terceiro lugar da corrida, atrás de Max Verstappen e Lando Norris.

Os fãs então ficaram animados com a presença da cantora no Paddock e encheram as redes sociais de comentários: “Queremos presença vip de Shakira no paddock em todos os gps! Motivo: quero Hamilton campeão”, brincou uma se referindo a sorte que a cantora aparentemente traz para o inglês, “TODA vez que shakira está no gp lewis hamilton sobe ao pódio o homem fica inspirado que nem um pavão abrindo as penas coloridas ele quer se aparecer”, escreveu outra também falando sobre as coincidências.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, o público vibra - e muito - assim que a cantora colombiana aparece na TV: "Todo o lugar vibrando por saber que a Shakira está na corrida. Obrigada, Shakira, a verdadeira força motora", escreveu uma seguidora.