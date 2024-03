Sertanejo Hugo exibe o resultado da lipoaspiração

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Tiago, passou pela lipoaspiração e surpreendeu ao mostrar o resultado em seu abdômen

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Tiago, está com novo visual! O artista passou pela cirurgia de lipoaspiração na região do abdômen há cerca de dois meses e já mostrou o resultado para os fãs.

Em um vídeo nas redes sociais, ele surgiu sem camisa e surpreendeu ao mostrar sua barriga reta e chapada. “Vai ficar ainda melhor”, comemorou ele, que está com 66 kg em seu peso.

Nos comentários, os fãs aprovaram a mudança no corpo dele. “Você ficou muito lindo”, disse um seguidor. “Corpo de atleta”, escreveu outro. “Agora só manter a dieta e treino”, declarou mais um.

Carlinhos Maia faz lipo de papada

O influenciador digital Carlinhos Maia fez um procedimento estético em sua aparência. O artista passou pela lipoaspiração de papada e surpreendeu com as fotos de antes e depois para comparar o resultado.

Nas redes sociais, ele mostrou as fotos de perfil para deixar evidente o quanto o procedimento mudou a sua aparência. De acordo com o colunista Leo Dias, a lipoaspiração de papada custa cerca de R$ 20 mil.

Veja o resultado: