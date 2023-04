Sem sutiã, Flávia Alessandra deixa seios à mostra em blazer recortado: ''Espetáculo''

Atriz Flávia Alessandra deixa seios aparecerem em look ousado com recortes estratégicos

A atriz Flávia Alessandra (48) impressionou com mais um de seus looks ousados e nada básicos. Nesta segunda-feira, 10, a famosa compartilhou fotos usando um conjuntinho de blazer cheio de atitude e não passou despercebida.

Nos registros publicados pela esposa de Otaviano Costa (49), ela apareceu vestindo uma peça cheia de recortes e chamou a atenção ao deixar seus seios à mostra na combinação.

Sem sutiã, Flávia Alessandra deu um show de beleza com sensualidade ao posar com o blazer todo recortado. "Plenitude é quando a vida cabe no instante presente sem aperto e a gente desfruta o conforto de não sentir falta de nada", escreveu a frase de Ana Jácomo.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a artista. "Espetáculo", definiram os fãs. "Como é linda", babaram outros.

Veja as fotos do look ousado de Flávia Alessandra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa

Quando conheceu Otaviano Costa, Flávia Alessandra estava comprometida e pretendia até se casar. "Foi muito louco porque eu não ia pra esse evento e isso me fez mudar porque eu tinha outros planos de vida, eu tava com uma outra pessoa, eu tinha planos de casar e tudo mais, eu falei: 'cara eu não sei o que será da minha, mas eu não vou me casar mais com a pessoa que eu ia me casar eu'", disse o que aconteceu naquela época.

Não foi apenas o destino que uniu os dois, a mãe do apresentador também teve seu dedo na história. "Ele me contou depois, que ele ia coma irmã pra essa viagem e tal, só que aí como ele tinha acabado também um noivado, ele tava na dúvida se ia sozinho ou não e a mãe dele, a minha sogra, falou pra ele assim: 'posso te dar um conselho? Vai sozinho tira esse tempo pra você, tava aqui olhando um pouco dessa menina, Flávia Alessandra, acho que vale ir sozinho', ela tinha me stalkeado", contou sobre a sogra.

Ao retornar da viagem, Flávia Alessandra acabou terminando o relacionamento que tinha há quase três anos. A famosa já havia até comprado uma casa para subir ao altar com a pessoa. "Foi muito conflitante na minha cabeça, eu tive certeza que não era pra fazer aquilo, umas duas semanas depois ele me enganou que tinha uma reunião de trabalho no Rio, ai enfim, ele me seduziu, cinco meses depois a gente tava casado, ele se mudou pro Rio a gente ajeitou a vida, todo mundo achou que eu tava grávida", falou como tudo aconteceu rápido.