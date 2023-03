Sem sutiã, Flávia Alessandra deixa decote escapar em vestido branco: ''Uma deusa''

Aos 48 anos, Flávia Alessandra deixa decote à mostra em look branco colado e chama a atenção

A atriz Flávia Alessandra (48) chamou a atenção com novas fotos em sua rede social nesta quarta-feira, 29. Isso porque, a famosa protagonizou os cliques usando um look branco cheio de atitude, que deixou suas curvas esculturais em evidência.

Nos registros, a esposa de Otaviano Costa (49) surgiu fazendo várias poses e roubou a cena ao dispensar o sutiã, deixando seu decote à mostra na peça mega colada.

Na legenda da publicação, ela fez uma reflexão sobre mulheres. "Quero pedir desculpas a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como você é forte ou você é incrível, não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso", escreveu ela.

Nos comentários da publicação, a artista logo foi coberta de elogios. "Você linda", disse Otaviano Costa. "Uma deusa", enalteceram outros.

Veja as fotos de Flávia Alessandra:

Flávia Alessandra impressiona ao surgir de biquíni vermelho

A atriz Flávia Alessandra (48) impressionou ao mostrar como está curtindo o seu domingo, 19, de sol em casa. Na rede social, ela compartilhou fotos tomando sol na piscina de sua cobertura no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela esposa de Otaviano Costa (49), a loira apareceu deslumbrante vestindo um biquíni vermelho, que valorizou suas curvas torneadas.

De frente e de costas, Flávia Alessandra posou renovando o bronzeado com muito estilo. "Dominguinho por aqui! Sol, paz, leitura e Lola", contou como está aproveitando o dia de folga em casa.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a artista de elogios. "Maravilhosa demais", admiraram os fãs. "Que deusa", exclamaram outros. Veja as fotos aqui.