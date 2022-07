Sem camisa, Lucas Lucco exibe seu corpo musculoso

Lucas Lucco agita as redes sociais ao posar com o peitoral e o abdômen tanquinho à mostra

O cantor Lucas Lucco (31) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo musculoso nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 29, o rapaz fez uma selfie sem camisa no banheiro antes de se preparar para mais um show.

Na foto, ele exibiu seu peitoral musculoso e tatuado e também o abdômen tanquinho ao caprichar na pose da selfie no espelho.

Nos comentários, o artista recebeu vários elogios dos fãs para sua beleza. “Príncipe”, disse um seguidor. “Que tanquinho hein”, afirmou outro. “Você é lindo demais, não aguento”, declarou mais um.

Lucas Lucco vai atuar em novo filme

Há poucos dias, Lucas Lucco contou sobre a animação para fazer um novo filme. O cantor está no elenco de Rodeio Rock, ao lado da atriz Carla Diaz (31), e contou que eles começaram as preparações do filme. Além disso, ele falou sobre a honra de trabalhar com a colega e deu alguns detalhes sobre seu personagem.

"Hoje começaram as preparações pro meu primeiro filme. O 'RODEIOROCK'! Trabalhar ao lado da @carladiaz é uma grande honra. Vocês estão cada vez mais perto de conhecer o 'Hero' e o 'Sandro'. Vou dar vida a esses dois personagens que são muitíssimo diferentes e ao mesmo tempo idênticos kkkkkkkk", disse ele.

