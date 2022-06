Lucas Lucco fala sobre preparação para filme: "Dois personagens muitíssimo diferentes"

O cantor Lucas Lucco está no elenco do filme 'Rodeio Rock', ao lado de Carla Diaz

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 17h55

Lucas Lucco (31) usou as redes sociais para falar sobre seu novo projeto.

O cantor está no elenco de Rodeio Rock, ao lado da atriz Carla Diaz (31), e contou que eles começaram as preparações do filme. Além disso, ele falou sobre a honra de trabalhar com a colega e deu alguns detalhes sobre seu personagem.

"Hoje começaram as preparações pro meu primeiro filme. O 'RODEIOROCK'! Trabalhar ao lado da @carladiaz é uma grande honra", afirmou ele ao compartilhar algumas fotos em que aparece montado no cavalo ao lado de Carla.

O artista ainda falou sobre seus dois personagens. "Vocês estão cada vez mais perto de conhecer o 'Hero' e o 'Sandro'. Vou dar vida a esses dois personagens que são muitíssimo diferentes e ao mesmo tempo idênticos kkkkkkkk", completou.

Carla Diaz também falou sobre sua personagem. "Hoje começamos a preparação para o filme Rodeio Rock. @lucaslucco. Apresento a vocês minha nova personagem, Lulli, apaixonada por cavalos. Inclusive, iniciamos a preparação com uma boa antecedência, exatamente pelo nível de intensidade e perfomances nas cenas que Lulli anda a cavalo. Estou animadíssima, aulas agendadas, preparação a todo vapor e ansiedade nível mil", contou ela.

