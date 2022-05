Selena Gomez faz pose em novos cliques e fãs adoram: "Rainha"

Selena Gomez postou alguns cliques em que fazia pose com casacos de moletom

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 19h13

Nesta segunda-feira, 23, Selena Gomez (29) postou alguns cliques em seu Instagram em que fez pose e foi muito elogiada pelos fãs.

Usando dois casacos, um preto e um bege por baixo, a cantora posou com o dedo na boca em uma foto, e em outra mostrava a língua.

Os fãs da atriz adoraram os cliques! "Sua Rainha linda", comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: "Você é simplesmente perfeita".

Outro seguidor escreveu nos comentários: "Ela parece um sonho". E um fã elogiou: "Linda como sempre".

Selena Gomez irá voltar para a TV em breve com a segunda temporada da série Only Murders In The Building, que chega à plataforma de streaming Star+ no dia 28 de junho.

