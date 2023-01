Scheila Carvalho surge com biquíni cavado em dança com o sobrinho

De biquíni neon e cavadíssimo, Scheila Carvalho rebola na piscina com seu sobrinho bonitão

A dançarina Scheila Carvalho ostentou o seu corpo sarado e musculoso em um novo post nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 12, ela elevou a temperatura da web ao aparecer com biquíni mínimo e cavado enquanto dançava ao lado do seu sobrinho, Diogo Paris.

A estrela surgiu rebolando com um biquíni amarelo neon enqunato ostentava a sua beleza deslumbrante. Na legenda, ela comemorou o aniversário do sobrinho.

"Hoje é dia de comemorar mais um ano meu sobrinho @diogoparis86 !!! 37 burpees, 37polichinelos ,37 capoeiras , 37 transições , 37 min de de prancha! Pronto! Já montei seu treino. Tô brincando tá??? Porque do jeito que você ama desafio é capaz de fazer! E eu não duvido disso! E nunca duvidei do seu potencial!!!", disse ela.

E completou: "Neste dia quero lhe desejar muita saúde porque com ela você realiza todos os seus sonhos!!! Deus te blinde de toda inveja e que sua energia positiva prevaleça e que vc seja vitorioso dentro desse universo feliz. Eu te amo!".

Scheila Carvalho impressiona ao mostrar o tamanho da filha, Giulia Santos

Além de impressionar com sua boa forma treinando na academia ou usando looks estilosos com um toque ousado, Scheila Carvalho deu o que falar recentemente ao compartilhar um vídeo com a filha, Giulia Santos, de 12 anos. Isso porque, a herdeira apareceu quase do tamanho dela.

"Nossa, Scheila, a Giulia já tá quase do seu tamanho", escreveu a dançarina no vídeo em que apareceu exibindo a altura da garota, fruto de seu relacionamento com o cantor Tony Salles (41), com quem está casada desde 2007.

Tempos atrás, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de 12 anos Giulia Santos com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a menina e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

