Sarah Andrade ensina dicas de cuidados com os cabelos: "Ajuda a controlar o frizz"

Sarah Andrade ensinou alguns cuidados essenciais com os cabelos

Os cuidados com os cabelos são fundamentais para garantir fios bonitos, saudáveis e fortes. E se você quer começar a tratar das suas madeixas, é muito importante respeitar o seu tipo de cabelo.

Afinal, cada um tem uma necessidade e produtos certos para conquistar bons resultados. Sarah Andrade (31) tem cabelos longos, castanhos e brilhantes.

A ex-BBB, que tem extensão capilar, possui uma rotina intensa de cuidados, além de precisar sempre manter a manutenção em dia.

Em entrevista à revista Máxima, ela revelou que sempre desembaraça os fios e faz um coque antes de dormir, para mantê-los alinhados.

“Eu gosto sempre de prender o cabelo ou com um coque, trança, ou touca de cetim, que também ajuda a controlar o frizz”, contou.

Para Sarah, protetor térmico, sérum capilar, máscara de hidratação, nutrição e reconstrução são os produtos que não podem faltar em sua rotina de tratamento.

Ela assumiu sua versão morena em maio do ano passado. “Com certeza ser loira dá muito mais trabalho! Eu já curti muito minhas madeixas loiras, e, agora, estou amando essa fase morena!”, contou.

Sarah Andrade fala em chuva de oportunidades pós BBB, mas faz alerta: ''Me senti numa berlinda''

Publicitária e ex-BBB, Sarah Andrade enfrentou um dos maiores desafios de sua vida após participar do Big Brother Brasil.

Em uma entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela contou em detalhes como enfrentou esse momento de grandes mudanças.

Relembrando sua participação no programa, Sarah comentou sobre sua porcentagem eliminatória, que compôs o segundo maior paredão da história do reality.

''Quando estamos lá dentro, não temos a proporção de como as coisas estão aqui fora. [...] Assim que saí e vi o percentual, não vou mentir, a gente fica chateada, porque dá muito medo. [...] Só que quando eu saí e fui entendendo os paredões passados daquela edição, eu até fiquei mais aliviada'', disse.

Ao falar sobre as opções e oportunidades de carreira após a participação no programa, Sarah fez uma declaração.

''Aparece de tudo, viu? [...] Assim que a gente sai, é muita informação, vários convites, e a gente fica encantada. Se não tivermos foco e paixão por aquilo que fazemos, não dá certo. Me senti numa berlinda. O que faço? Apenas o que as pessoas querem ver de mim? Ou o que eu gosto de fazer? [...] Então, por que não unir o útil com o agradável? Me sinto muito mais tranquila depois de unir esse caminho'', declarou.