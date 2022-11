Samara Felippo sensualiza ao usar maiôs cavados em novas fotos

Samara Felippo exibe fotos de sua prova de roupa para curtir uma festa e ostenta sua beleza impecável

A atriz Samara Felippo aproveitou a sua prova de roupa para uma festa e esbanjou sensualidade nas redes sociais. A beldade caprichou nas poses ao aparecer usando maiôs cavadíssimos em novas fotos.

Nas imagens, ela surgiu com uma maiô laranja cavado e também com outro modelito branco com decote e recortes ousados. “Testando looks. Quem vamos?”, disse ela na legenda.

Samara Felippo rebate críticas

Recentemente, Samara Felippo fez um desabafo sobre a pressão estética após assumir os seus cabelos brancos. A estrela refletiu sobre a autoestima. "Não tenho NADA contra autocuidado, bem estar do nosso corpo, mas é tudo ANTI sermos nós, mulheres principalmente pós os 40. Puxa aqui, preenche ali, pinta a raiz, lipa, depila, tira essa mancha, não usa essa roupa fica ridículo, NÃO ENVELHEÇA!!!!!! Eu/sociedade como atriz então me cobro todos os dias. Antes de ir no Faustão eu pensei inúmeras vezes em pintar o cabelo, por que?? Ainda. Por que? Escrevo, milito, luto, me curo e ainda assim, penso e repenso em aparecer em rede nacional como uma mulher no auge dos seus 44 anos com os cabelos brancos. E veja bem: pintaria sem problemas pra um novo personagem. Mas a questão não é essa", continuou.

"Eu hoje olho pra minha raiz que cresce e ainda não consigo amar por completo. É impregnado na gente. Nos educam tanto pra nos odiarmos e fica entranhado em cada célula do seu corpo.

Repito sempre: E olha que sou uma mulher super dentro do “padrão”. Mas envelhecer… aah como ainda é duro envelhecer aqui. Seguimos, lindas aos 40, 50, 60", disse ela.