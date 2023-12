Samara Felippo exibe mudança no cabelo após se despedir do grisalho

Samara Felippo faz mudança em seu visual após tentar assumir novamente o cabelo grisalho e revela o resultado da transformação

A atriz Samara Felippo está com novo visual! No final desta semana, a estrela fez uma transformação na cor dos seus fios e já exibiu o resultado na web.

A artista se despediu do cabelo grisalho e tingiu os fios de preto. A artista contou que estava tentando fazer a transição para os fios brancos novamente, mas decidiu que precisava mudar a sua aparência neste momento.

"Vou pintar. Eu vou porque agora não é nem mais uma questão de aceita ou não aceita [o cabelo branco]. Eu acho lindo, eu amo, adoraria ter a paciência de ficar e ver ele todo grisalho, só que preciso ver minha cara diferente. Eu enjoou da minha cara e preciso mudar de alguma forma. Enjoei da minha cara nesse cabelo, porque eu amo minha cara", disse ela.

Então, ela completou sobre a decisão de não fazer a transição agora. "É muito difícil. Eu vou conseguir, em algum momento eu vou conseguir. Meu grisalho, eu acho ele maravilhoso, tem uma mecha, mas não curto tanto aqui no meio [da cabeça] porque ele é mais espaçado", afirmou.

Filha de Samara Felippo se muda para a casa do pai

No final de novembro, Samara Felippo celebrou uma nova fase na vida de sua filha mais velha, Alicia, que tem 14 anos. A atriz contou que a jovem decidiu morar com o pai, o jogador de basquete Leandrinho, nos Estados Unidos. Mas ela mostrou que a despedida não foi nada fácil e caiu no choro ao dizer um tchau para a herdeira.

“Você foi. Eu acabei de chegar em casa e é assim que eu tô porque eu encontrei a sua canequinha com o seu nominho. Vou encontrar cada objetozinho e vou sentir a falta. Mas eu quero ver você feliz todos os dias. Muita gente me perguntando nos stories porque Alicia não tem aparecido. Meu hoje #tbt é de vazio. Depois de muita conversa, encorajamento, apoio, diálogos minha adolê decidiu bater asas. Sair um pouco da asa da galinha mãe aqui”, iniciou.

“Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo. Eu e Larinha estamos nos apoiando muito uma na outra, o vazio do ninho que tanto minha mãe falava. Porque daqui a pouco é minha caçula que vai. Alicia foi sabendo que estarei aqui cheia de amor, braços e portas abertas para quando ela quiser retornar. Te amo meu amor!!! Voa! Quero te ver crescer sendo livre e feliz!”, ela finalizou a publicação emocionante.