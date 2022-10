Sabrina Sato exibe bumbum desenhado em macacão branco e choca: ''Gata''

Apresentadora Sabrina Sato elegeu look justíssimo para evento e roubou a cena com corpaço desenhado

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 09h08

A apresentadora Sabrina Sato (41) arrasou com mais um de seus looks nada discretos. Para um evento da Globo nesta quinta-feira, 27, a famosa apostou em um macacão branco bem colado ao corpo e chamou a atenção.

Nos registros publicados pela mãe de Zoe Sato (3), ela apareceu exibindo suas curvas torneadas em vários ângulos e impressionou com seu bumbum desenhado na peça delicada bem justa ao corpo.

"Para uma noite de @negociosglobo", mostrou Sabrina Sato detalhes do look cheio de estilo arrematado com uma bolsa preta de coração e vários acessórios.

Nos comentários dos cliques, em que a famosa surgiu com os cabelos ondulados, os internautas logo ficaram admirados com tanta beleza. "Ela não cansa de impactar", disseram os fãs. "Gata", definiram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

De lingerie à mostra, Sabrina Sato rouba a cena com look estiloso em Milão

A apresentadora Sabrina Sato roubou a cena com mais um look cheio de estilo e atitude. Nas últimas semanas, a famosa mostrou uma produção que usou para um dia em Milão, na Itália, e impressionou com tanta classe.

Curtindo mais uma temporada de moda fora do Brasil, a famosa foi a convite de uma marca internacional para o local e apareceu deslumbrante usando itens da grife que a chamou para o evento de alto padrão.

