Rosanne Mulholland radicaliza o visual e mostra resultado: ''Renovando as energias''

Atriz Rosanne Mulholland, esposa de Marcos Veras, adota fios curtinhos e encanta ao exibir a mudança no visual nas redes sociais

A atriz Rosanne Mulholland (41) decidiu renovar seu visual para 2023 e encantou os seguidores ao radicalizar no corte!

Na terça-feira, 13, a artista, que é casada com o também ator Marcos Veras (42), com quem tem um filho, Davi, de dois aninhos, mostrou que mudou o look e elegeu os cabelos mais curtos ao compartilhar um registro exibindo o resultado.

Em seu perfil no Instagram, ela surgiu sorridente com os fios bem curtinhos e fez uma reflexão sobre renovação.

"Já me preparando para 2023! Pelas mãos mágicas de Ezequiel Blanc, no Maison Blanc Ipanema. Renovando as energias, certo, querido? Começar, recomeçar, reestruturar, reinventar, renascer, começar de novo. O melhor ainda está por vir", escreveu Ro Mulholland na legenda da publicação.

Nos comentários do post, o maridão babou pela amada. "Mas é linda, hein?! Aff! Te amo tanto!", declarou Veras. "Uauu", exaltou Nathalia Dill. "Linda!!", disse Fabiula Nascimento. "Amei", reagiu Fátima Bernardes. "Conseguiu ficar mais linda ainda", destacou Talita Younan.

Confira o novo visual de Rosanne Mulholland:

Rosanne Mulholland e Marcos Veras almoçam com amigos famosos e os filhos

Os papais Rafa Vitti, Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Fabiula Nascimento e Emilio Dantas se reuniram para almoçarem.

E claro que os filhos também marcaram presença na reunião. Rafa estava com a filha, Clara Maria, fruto do seu relacionamento com Tatá Werneck, Marcos e Rosanne, com Davi, e Fabiula e Emilio com os filhos gêmeos, Roque e Raul. O timaço de artistas marcaram o encontro no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, e foram fotografados durante o almoço.

