Rodrigo Faro e a esposa, Vera Viel, exibem as barrigas trincadas na praia

Rodrigo Faro e Vera Viel estão passando férias na Flórida e impressionaram os seguidores com a boa forma

Rodrigo Faro (49) exibiu o shape sarado ao lado de sua esposa Vera Viel (47) em um post no Instagram. O casal está aproveitando o mar em um dia ensolarado na praia e ostentaram as barrigas trincadas durante um banho no mar. O comunicador vestiu um shorts azul, que combinava com céu, já Vera vestiu um biquíni vinho tomara que caia.

O casal, que está junto há 22 anos, tem três filhas, Clara Faro (17), Helena Faro (10) e Maria Faro (14). Eles têm uma academia na sua casa que conta com muitos equipamentos profissionais para os treinos e seguem estritamente uma rotina de treinos para manter a forma.

Seus seguidores ficaram impressionados com a aparência de Rodrigo. “Rodrigo passa a receita pra não envelhecer? Te assisto desde que tinha 12 anos e tu tá do mesmo jeito a 10 anos", comentou um seguidor do apresentador. "A idade não chega e o shape prevalece. Rodrigo, estou começando a achar que você não é humano", disse outro seguidor.

Já outros seguidores elogiaram o casal. “Pense num casal bonito!!!”, comentou um seguidor. “Casal lindo!!”, disse outra fã do casal.