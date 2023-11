Reynaldo Gianecchini fala sobre mudança em seu rosto: ‘Nariz começou a cair’

Reynaldo Gianecchini revela mudanças em seu rosto ao longo do seu amadurecimento

O ator Reynaldo Gianecchini surpreendeu ao comentar as mudanças que reparou em seu rosto com o amadurecimento. No ar na TV há muitos anos, ele viu o seu rosto de transformar na frente das câmeras e listou as principais diferenças.

"Quando a gente começa a envelhecer, além do nariz torto, que eu descobri que tenho desvio de septo, o nariz começou a cair e a boca começa a diminuir. Eu olho hoje a minha foto de quando eu estreei em 'Laços de família', minha boca era inchadinha, e eu fui perdendo, o nariz foi caindo", disse ele no podcast No Camarim Pod.

Então, ele contou que não fez harmonização facial e não tem planos de fazer. "Eu não tenho essa cara de pau de colocar boca, acho uma cara de pau sensacional, colocar um bocão. (...) Tento me cuidar, essa coisa de prolongar um pouco o envelhecimento, colocar colágeno, mas eu tenho muito medo dessas mudanças radicais, de cirurgia, não faço nada disso. Nunca fiz mesmo, não teria porque mentir. Algumas pessoas falam: 'você fez alguma coisa na cara'. Agora que eu mudei muito, com essa barba e esse cabelo, eu postei uma foto que eu mesmo falei: 'gente, sou eu mesmo?' E a galera diz: 'você fez uma harmonização aí, mexeu na boca e no nariz'. Eu eu não fiz e nem faria. Tenho medo e não curto muito essa mexeção de por química na cara", afirmou.

Por fim, o artista comentou sobre ter assumido o cabelo grisalho. "Percebi que a galera tem alguma coisa com grisalho. Eu nem achava muito legal.Tenho cabelo branco desde os 25 anos de idade. Estreitei 'Laços de família' pintando o cabelo. É uma coisa genética, meu pai também tinha, mas eu não achava legal. Na pandemia, resolvi deixar o cabelo grisalho. Fiquei um homem das cavernas, que não saía de casa há oito meses. Ficou aquele cabelão gigante, branco", declarou.

Reynaldo Gianecchini revela se pensa em voltar para as novelas

O ator Reynaldo Gianecchini abriu o jogo ao ser questionado se voltaria a fazer novelas. Longe do formato desde 2019, quando atuou em A Dona do Pedaço, da Globo, ele confessou que não tem mais interesse em trabalhar nas novelas, mas que não descarta um retorno no futuro.

Em entrevista na Revista CARAS, o artista refletiu sobre a atual fase de sua carreira e a liberdade que conquistou ao longo dos anos. "Estou feliz de chegar aos 50 anos fazendo minhas escolhas com calma e saindo da zona de conforto. Deixar de ter um contrato fixo com a Globo, por exemplo, me deu liberdade de escolher meus projetos. Não cuspo no prato que comi, mas fazer uma novela, hoje, já não me interessa", disse ele.

E explicou: "Você fica sem tempo para a vida pessoal, é uma loucura. Acho que estou ficando velho! Mas não sou fechado, posso voltar a fazer. O que quero é me desafiar em outros lugares. Vou dar até um spoiler: estou envolvido com o canto e a dança".