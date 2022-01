Reynaldo Gianecchini compartilha selfie com novo visual e web se derrete: ''O mais lindo do mundo''

Grisalho, ator Reynaldo Gianecchini leva web à loucura ao adotar novo corte de cabelo e visual com barba

Redação Publicado em 31/01/2022, às 11h38

O ator Reynaldo Gianecchini (49) levou a web à loucura ao compartilhar mais uma foto do seu novo visual nas redes sociais!

O artista, que adotou os fios brancos no cabelo e na barba, vem recebendo muitas declarações dos internautas e continua mantendo fielmente seu título de galã brasileiro com seu visual grisalho.

Usando uma camisa cinza que destacou ainda mais a sua beleza, o artista posou com um sorriso de lado para as câmeras com os cabelos arrepiados e de lado.

"Cabelim", brincou ele na legenda.

Nos comentários, é claro, os fãs do artista não pouparam carinho. "Cada dia mais lindo", brincou uma usuária. "Que homem maravilhoso", afirmou outra. "O mais lindo do mundo", exclamou uma terceira.

