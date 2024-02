Rainer Cadete choca ao surgir completamente sem roupa: "Que abundância"

O ator Rainer Cadete postou uma foto completamente em roupa para comemorar a marca de três milhões de seguidores no Instagram

Rainer Cadete agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, ao compartilhar uma foto em que aparece completamente sem roupa em meio à natureza. No clique, o ator, que interpretou o personagem Luigi na novela Terra e Paixão, da Globo, aparece de braços abertos no mar, deixando seu bumbum à mostra.

Ao dividir a imagem, Rainer aproveitou para comemorar a marca de três milhões de seguidores em seu perfil do Instagram. "3 milhões de pessoas me acompanhando por aqui, são muitos estádios de futebol!!! Obrigado a criança Rainer por acreditar e lutar pelos seus sonhos com tanta força e doçura. Te levo sempre dentro de mim", disse ele no começo da legenda.

Depois, o ator agradeceu os fãs. "Obrigado pelo apoio e pelo incentivo, de todos vocês, meus moranguinhos! Que a cada milhão que chega, sejamos mais felizes, alegres e principalmente livres do jeito que viemos ao mundo!", acrescentou.

Por fim, Cadete falou sobre sua tradicional foto sem roupa. "Mantendo a tradição de comemoração, toma esse bundalelê pra vocês não esquecerem que são o motivo pelo qual estou aqui", finalizou a postagem.

Os seguidores foram à loucura com a postagem. "Espetáculo", disse um internauta. "Como diria Beto Jamaica: que abundância, meu irmão", brincou outro. "Eu, todas e todes dando um Zoom", confessou um fã.

Confira a publicação:

