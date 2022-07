Rafaella Santos, irmã de Neymar, posa belíssima e encanta seguidores: "Gata"

Irmã de Neymar, Rafaella Santos, usou as redes sociais para compartilhar uma foto belíssima

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 08h39

Na última terça-feira, 19, a irmã de Neymar Jr. (30), a influenciadora e empresária Rafaella Santos (26), usou as redes sociais para compartilhar uma foto esbanjando beleza.

Em seu perfil no Instagram, Rafaella compartilhou uma foto com um look fashionista, com um top e jaqueta jeans.

A influenciadora também apostou em deixar os cabelos volumosos em evidência, e contou com uma make poderosa para o dia.

E não demorou para os fãs e amigos de Rafaella marcarem presença nos comentários da publicação para enaltecer a beleza de Rafaella: "Linda demais", disse um. "Que gataaaa", escreveu outro seguidor. "Perfeitaa", ressaltou o terceiro.

Veja a foto de Rafaella Santos esbanjando beleza: