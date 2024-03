Rafaella Justus mostra resultado da rinoplastia em momento com a família

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus aparece sem o curativo no nariz após passar por rinoplastia

A adolescente Rafaella Justus, de 14 anos, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, fez uma rara aparição em público no último final de semana. Ela apareceu em um vídeo com sua família ao encontrá-los em um hotel para celebrar o aniversário da tia, Kiki Pinheiro.

O flagra do encontro dela com os familiares foi compartilhado nas redes sociais e chamou a atenção por ela já aparecer sem o curativo no nariz após passar por cirurgia. Nos últimos tempos, ela realizou uma cirurgia de desvio de septo e também de rinoplastia.

Nas imagens, ela surgiu com um macacão preto e apareceu feliz com sua família.

A notícia da cirurgia foi revelada por ela nos stories do Instagram com uma mensagem para seus seguidores há poucos dias. “Passando para avisar que fiz uma cirurgia de correção do desvio de septo e aproveitei para fazer uma rinoplastia. Por isso, estarei meio off durante esses dias. Porém farei caixinhas de perguntas para me distrair nesse momento do pós-cirúrgico. Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando e de ‘molho’ nesses dias”, escreveu.

Rafaella Justus em imagens após a rinoplastia - Foto: Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro fala sobre a cirurgia de sua filha

Durante a madrugada do dia 18, Ticiane Pinheiro falou um pouco sobre a cirurgia de sua filha, Rafaella Justus. Curtindo o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a apresentadora falou sobre a rinoplastia de sua herdeira, que foi realizada nos últimos dias.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Ticiane revelou que o procedimento foi feito junto de outra cirurgia, que era necessária para sua filha. "Ela fez um ajuste no nariz dela. Era algo que ela queria, uma vaidade feminina. Como ela já tinha de realizar a cirurgia de desvio de septo, ela logo aproveitou para dar uma afinada no nariz também", contou a esposa de Cesar Tralli.