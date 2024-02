Ticiane Pinheiro fala sobre a cirurgia de sua filha, Rafaella Justus: "Ela queria"

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou sobre os detalhes da rinoplastia realizada por sua filha, Rafaella Justus; saiba mais!

Curtindo o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí durante a madrugada deste domingo, 18, a apresentadora Ticiane Pinheiro falou um pouco sobre a cirurgia de sua filha, Rafaella Justus, fruto de seu antigo relacionamento com Roberto Justus. A menina de 14 anos realizou uma rinoplastia nos últimos dias.

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Ticiane revelou que o procedimento foi feito junto de outra cirurgia, que era necessária para sua filha. "Ela fez um ajuste no nariz dela. Era algo que ela queria, uma vaidade feminina. Como ela já tinha de realizar a cirurgia de desvio de septo, ela logo aproveitou para dar uma afinada no nariz também", contou a esposa de Cesar Tralli.

Leia também: Rafa Justus já retomou suas atividades após cirurgia plástica, diz equipe

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

No último dia 12, Rafaella também falou sobre a operação nas redes sociais. Em conversa com seus seguidores, ela revelou que estava com "muita agonia" de ficar com o nariz tampado e contou que irá mostrar o resultado apenas quando estiver sem os curativos.

Quando questionada sobre quantas cirurgias plásticas já realizou, Rafaella afirmou que fez apenas a rinoplastia. Ela explicou que passou pelo procedimento para corrigir questões funcionais e, por isso, também optou por uma alteração na estética do nariz. "Então, essa minha cirurgia do nariz foi a correção de desvio de septo como eu havia falado. Aproveitei para fazer a rinoplastia, então no caso de 'plástica' somente a Rino mesmo", contou a adolescente.

Rafaella Justus já retomou suas atividades após cirurgia

Após a realização de sua cirurgia plástica, Rafaella Justus já retomou suas atividades normalmente no último sábado, 10. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus informou que a cirurgia foi bem sucedida.

"Ela está ótima e já retomou suas atividades normalmente", diz o texto. Antes, a herdeira se recuperava sobre os cuidados de sua mãe, que permaneceu ao seu lado durante todo o processo pós-cirúrgico.