Rafa Kalimann rouba a cena ao surgir de biquíni na praia ao lado do namorado José Loreto

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou algumas fotos na praia com o namorado José Loreto e aproveitando um show com amigas

Nesta segunda-feira, 12, Rafa Kalimann (29) deixou seus fãs babando ao surgir de biquíni em fotos na praia com o namorado José Loreto (38) compartilhadas em seu Instagram.

A influenciadora compartilhou algumas fotos do seu domingo, 11, ensolarado que passou ao lado do amando na praia e com amigas em um show. A ex-BBB ainda posou para um clique com a amiga Alice Wegmann (27) com quem atuou na série "Rensga Hits".

Nos cliques com pé na areia, a participante do BBB 20 vestia um biquíni marrom. Já o ator da novela “Pantanal” exibiu a boa forma aparecendo apenas de sunga preta.

“Abri as fotos dos rolês de ontem que estavam na digital. Domingo delícia”, escreveu a influencer na legenda das fotos tiradas com um câmera digital.

Os fãs de Rafa adoraram as fotos e exaltaram sua beleza nos comentários! “Fotos perfeitas”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Tu e Zé são muito lindinhos”.

Casal na praia!

Em suas redes sociais, José Loreto também compartilhou fotos do dia na praia com Rafa. O casal estava acompanhado da filha de José com a atriz Débora Nascimento (37), Bella (4).

"Ontem, hoje… sempre! Amor, paz… felicidade!!!", escreveu o artista ao legendar a publicação em seu feed.