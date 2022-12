Rafa Kalimann ostenta corpão de biquíni fio-dental em dia de praia com José Loreto

Apresentadora Rafa Kalimann exibe curvas em fotos ao curtir praia no Rio com José Loreto, que estava acompanhado da filha, Bella

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) aproveitou o calorzão no Rio de Janeiro no último domingo, 11, para ir à praia na companhia do namorado, José Loreto (38)!

Nos Stories de seu Instagram, a apresentadora compartilhou uma série de fotos com o ator. A ex-BBB escreveu um "resumão de seu domingo": "Comecei na praia, fazia tempo que eu não pegava uma prainha despretensiosa e sem pressa. Comer pastel, mergulho no mar mais calmo, jogar conversa fora e 'tentar ler'", escreveu.

Em seguida, ela contou que boiou pela primeira vez no mar. "O mar tava mais lindo que o normal e uma curiosidade foi que ontem eu boiei no mar pela primeira vez ontem. Conheci o mar tarde e sempre tive medo/respeito. Foi especial", revelou ela.

Rafa também publicou um registro de Loreto lendo "O peso do pássaro morto", de Aline Bei. "Dei esse livro pra ele achando que o assistiria chorar em uma leitura, já que eu pausei diversas vezes o lendo porque não dava pra ler e chorar tanto ao mesmo tempo. Ele acabou ontem, olhou pra mim com a mesma cara e disse: 'Eu só choro por dentro'", escreveu Kalimann.

José Loreto também abriu um álbum de fotos do dia na praia com a amada e a filha, Bella Loreto (4), fruto do relacionamento com Débora Nascimento (37), além de outras crianças e amigos.

"Ontem, hoje… sempre! Amor, paz… felicidade!!!", escreveu José Loreto ao legendar a publicação em seu feed.

Confira as fotos de Rafa Kalimann e José Loreto na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto fala sobre Rafa Kalimann como madrasta de sua filha

O ator José Loreto falou sobre sua relação amorosa com a ex-BBB Rafa Kalimann. Além do romance, a influenciadora também já convive com a enteada, Bella Loreto.

"Ela é maravilhosa com a minha filha e as outras crianças que vejo ela conviver. A Rafa é aquele tipo de tia que as crianças amam. Eu sou até suspeito para falar, porque nesse tempo que estamos juntos, ainda não descobri onde ela não é maravilhosa", declarou o galã à 'Quem'. Loreto ainda falou sobre o encontro dos dois. "Acho que a gente se encontrou exatamente no momento que tinha que ser. E aí, em pouco tempo nos apaixonamos e nos completamos", comentou.

