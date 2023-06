Rafa Kalimann leva fãs à loucura de biquíni fininho: “O atrevimento da beleza”

A influenciadora Rafa Kalimann recebeu chuva de elogios ao postar vídeo aproveitando dia de sol em sua casa com biquíni fininho

Nesta quarta-feira, 7, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram um vídeo cheio de beleza. A influenciadora surgiu curtindo um dia de sol vestindo apenas um biquíni.

No clipe, a participante do quadro ‘Dança dos Famosos’ do programa “Domingão com Huck” surgia no quintal de sua casa aproveitando o dia ensolarado com um biquíni azul fininho que deixava seu corpo escultural à mostra.

“Quando você ganha uma horinha pra curtir esse dia lindo que está fazendo no Rio”, escreveu a apresentadora na legenda do vídeo em que aparecia passando protetor solar no corpo.

Os seguidores de Rafa adoraram o vídeo e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “O atrevimento da beleza dessa mulher é um nível surreal... Eita como é linda”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Maravilhosa”.

Outra fã ainda se declarou nos comentários: “Que mulher, gente do céu”. Outro seguidor ainda escreveu elogiando: “Perfeita”. E outro admirador ainda comentou: “A mais bela de todas”.

Recentemente, Rafa deixou seus fãs sem ar ao esbanjar beleza mostrando um look elegante. Em fotos feitas no pôr-do-sol, a influenciadora surgia com vestido longo branco. A peça decotadíssima evidenciava a boa forma da ex-BBB.

Na legenda dos cliques encantadores, a morena comentou sobre uma conversa que teve com seu pai e compartilhou com seus seguidores uma bela mensagem passada por ele. “Enfim, hoje fui compartilhar disso com meu pai e ele me mandou uma mensagem tão linda que não quero que fique só na nossa conversa, quero que o conselho do meu pai se estenda para vocês também: ‘Quando alguém disser que você teve sorte, não diga muita coisa. Apenas responda: ‘Dei sorte de não desistir’”, escreveu.

Que dupla!

Nesta última terça-feira, 6, Rafa Kalimann encantou seus seguidores ao protagonizar um reencontro com uma amiga do BBB 20. A influenciadora se reencontrou com a amiga e colega de confinamento, Manu Gavassi.

As duas posaram para selfies nos estúdios da Rede Globo na publicação muito elogiada pelos seguidores. "Matando a saudade da minha pequena, Manu Gavassi", escreveu Rafa na legenda.