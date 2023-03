Rafa Kalimann esbanja elegância e estilo ao surgir passeando por São Paulo

LOOKS!

A influenciadora Rafa Kalimann compartilhou fotos de alguns looks incluindo o elegido para ir ao festival Lollapalooza

Neste sábado, 25, Rafa Kalimann deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seus looks.

A influenciadora surgiu passeando por São Paulo com um terno cinza por cima de uma blusa branca. Rafa ainda vestia óculos escuros e tênis branco.

A ex-BBB ainda mostrou seu look elegido para comparecer ao primeiro dia do festival Lollapalooza que aconteceu nesta última sexta, 24.

Rafa vestia um cropped preto que deixava sua barriga sarada à mostra e uma saia curtinha preta. A participante do BBB 20 complementou o look com um colar de brilhantes.

“24 horas em São Paulo”, escreveu a participante do Dança dos Famosos na legenda da postagem composta por nove imagens.

Os seguidores de Rafa adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Exageradamente linda”.

