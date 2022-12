Rafa Kalimann deixa seguidores babando ao exibir corpo escultural usando biquíni mínimo

A influenciadora Rafa Kalimann recebeu chuva de elogios ao compartilhar vídeo exibindo a boa forma em biquíni mínimo com as cores do Brasil

Nesta sexta-feira, 9, Rafa Kalimann (29) deixou seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo onde aparecia apenas de biquíni.

Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou um vídeo onde apareceu curtindo o dia ensolarado com as amigas Duda Beat e Giovana Novis.

A ex-BBB esbanjou a boa forma ao surgir vestindo um biquíni mínimo com as cores do Brasil. No vídeo, a participante do BBB 20 fez pose no espelho e ainda provocou os seguidores ao dar zoom no bumbum.

A cantora e amiga de Rafa escreveu nos comentários: “Hoje foi TUDO”. E o namorado da influenciadora, José Loreto (38), comentou com um emoji de coração.

Os seguidores da apresentadora adoraram o vídeo e exaltaram a beleza de Rafa nos comentários! “Sabe que é perfeita”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Que corpo é esse Brasil”.

Família!

Recentemente, o ator José Loreto comentou sobre Rafa Kalimann como a madrasta de sua filha Bella (4), fruto de seu relacionamento com Débora Nascimento (37).

"Ela é maravilhosa com a minha filha e as outras crianças que vejo ela conviver. A Rafa é aquele tipo de tia que as crianças amam. Eu sou até suspeito para falar, porque nesse tempo que estamos juntos, ainda não descobri onde ela não é maravilhosa", comentou o ator à 'Quem'.