Rafa Brites esbanja beleza natural em dia de praia: "Perfeita"

Rafa Brites aproveita dia de sol na praia e esbanja sua beleza natural em novos cliques compartilhados nas redes sociais; confira!

Nesta segunda-feira, 18, a apresentadora e influenciadora digital Rafa Brites deu um show de beleza nas redes sociais. A famosa aproveitou um dia ensolarada para curtir a praia e encantou seus seguidores ao posar com um biquíni diferentão em novas fotos.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de Felipe Andreoli esbanjou sua beleza natural enquanto aproveitava para se refrescar no mar. Rafa apostou em um biquíni de formato redondo, com uma flor desenhada em sua parte de cima, para arrasar no look praiano.

Na legenda da publicação, ela esbanjou autoestima e afirmou que está feliz consigo mesma. "Amando me amar", escreveu a influencer. Maravilhados com as fotos, seus seguidores rasgaram elogios para a beldade nos comentários.

"Po, que gata. Não pode usar biquínis novos sem eu estar por perto...", brincou seu marido, Felipe. "Perfeitaaaaaaa", enalteceu um fã. "Linda com ou sem filtro", disse outro. "Belíssima", declarou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites curte viagem com os filhos após superar medo

No início de novembro, a influenciadora digital Rafa Brites contou para seus seguidores nas redes sociais que superou um medo: dirigir sozinha na estrada. Em seu Instagram, ela publicou uma foto com seus dois filhos, Rocco, de 6 anos, e Leon, de 1, de seu relacionamento com o apresentador Felipe Andreoli, e falou sobre sua conquista.

"Pra quem tinha medo de dirigir na estrada… Aqui tô eu com um carro enorme, porta mala cheio, véspera de feriado e meus dois filhos no carro! Vencer nossos medos, ter mais coragem... que sensação única!", celebrou a apresentadora e influenciadora digital.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Brites pela superação. "Eu morria de medo de dirigir até Rakim nascer. Superar esse medo é a melhor sensação do mundo", confessou a atriz Patricia Dejesus."Parabéns pela coragem", disse uma seguidora. "Parabéns, quando a gente decide enfrentar alguns medos a vida costuma surpreender!", falou uma fã.