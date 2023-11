Rafa Brites curte viagem com os filhos após superar medo: "Sensação única"

A influenciadora digital Rafa Brites falou sobre ter superado seu medo de dirigir na estrada

Rafa Brites usou as redes sociais nesta quinta-feira, 1º, para contar aos fãs que superou um medo: dirigir sozinha na estrada. Em seu Instagram, ela postou uma foto ao lado dos dois filhos, Rocco, de 6 anos, e Leon, de 1, fruto de seu relacionamento com Felipe Andreoli, e falou sobre a conquista.

"Pra quem tinha medo de dirigir na estrada… Aqui tô eu com um carro enorme, porta mala cheio, véspera de feriado e meus dois filhos no carro! Vencer nossos medos, ter mais coragem... que sensação única!", celebrou a apresentadora e influenciadora digital.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Brites pela superação. "Eu morria de medo de dirigir até Rakim nascer. Superar esse medo é a melhor sensação do mundo", confessou a atriz Patricia Dejesus. "Parabéns pela coragem", disse uma seguidora. "Parabéns, quando a gente decide enfrentar alguns medos a vida costuma surpreender!", falou uma fã.

Recentemente, Rafa remover as próteses de silicone dos seios, e ela falou sobre sua decisão. "Nunca é fácil tomar a decisão de se submeter a anestesia, pós-operatório etc... (para as mães acho que pesa mais ainda) Se eu disser que é de boa eu estaria mentindo, o processo é bem delicado e requer muitos cuidados. [...] Agora posso dizer que estou tão, mas tão feliz de ter tomado essa decisão", contou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Felipe Andreoli celebra aniversário de Rafa Brites

No dia 16 de outubro, Rafa Brites completou 37 anos e ganhou uma bela homenagem de Felipe Andreoli nas redes sociais. O apresentador do programa Globo Esporte postou no Instagram uma foto em que aparece sorridente ao lado da aniversariante e dos dois filhos do casal, Rocco e Leon, e elogiou a amada.

"Ela deixa postar foto com a cara amassada de segunda-feira 7h da manhã. Aos 37 anos. Mesmo porque até ontem ela tava achando que ia fazer 38... Ela não se importa muito com a idade, mesmo se cuidando muito bem. Ela sabe que é linda, mesmo passando e convencendo todo mundo de que é só gente boa... e é mesmo! [...] Quando eu peço pra ela sair do celular ela fala que ta trabalhando. Aí, dou aquela olhada, e ela tá no insta. Sim, ela é como todo mundo. E ao mesmo tempo, única. Autêntica", escreveu ele em um trecho da homenagem. Veja a publicação completa!