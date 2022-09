Paulo André deixa bermuda no limite e eleva a temperatura da web com vídeo dançando: "Gato"

Atleta e ex-BBB Paulo André se divertiu com vídeo dançando e elevou a temperatura da web ao exibir o abdômen trincado

Publicado em 02/09/2022

O atleta Paulo André (23) elevou a temperatura na web mais uma vez. Na última quinta-feira, 1, o ex-BBB surgiu sem camisa e se jogou em uma 'dancinha' divertida das redes sociais.

No seu perfil do TikTok, Paulo André compartilhou um vídeo de uma trend da rede social. Sem camisa, o ex-BBB exibiu todo seu físico de atleta e deixou a web impressionada com seu corpo definido em um vídeo dançando.

Divertido, Paulo André entrou na trend da música Ei Amor, de MV e Mainstreet, e claro, arrancou diversos elogios com o vídeo.

Nos comentários, fãs e seguidores de P.A aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza do atleta: "Isso aqui é elite", disse um internauta. "Gato demais", escreveu outra. "Maravilhoso, não aguento!", ressaltou a terceira.

Veja o vídeo de Paulo André:

Paulo André faz festa luxuosa no aniversário de 1 ano do filho

O ex-BBB e atleta Paulo André teve uma noite divertida na última quarta-feira, 31, ao celebrar o aniversário de 1 ano do filho, Paulo André Jr., fruto do relacionamento com Thays Andreata. A comemoração aconteceu em um salão de festas e teve o tema da animação Rei Leão.

Nas redes sociais, Paulo André apareceu muito feliz ao curtir a festa com o filho. Os dois brincaram juntos ao longo da comemoração.

