Patrícia Poeta publica selfie pós treino na academia e arranca elogios: "Sempre linda"

A apresentadora Patrícia Poeta colecionou elogios dos seguidores ao compartilhar uma foto após o treino

Nesta segunda-feira, 29, Patrícia Poeta (45) atualizou as suas redes sociais com uma foto pós-treino e arrancou elogios dos seguidores com a beleza.

De top e calça, a apresentadora do Encontro exibiu o rosto com filtro, toalha no pescoço e cabelo preso após o fim dos seus exercícios diários.

"Cara de…missão cumprida! Malhar nessa friaca e com chuva… tinha que valer x2! Não é, não?!", declarou ela na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios para Patrícia. "Maravilhosa", "Linda é pouco pra você", "Lindaaaa! Inspiração", "Cada dia mais bonita", dispararam eles nos comentários.

PATRÍCIA POETA MOSTRA TALENTO PARA A DANÇA E CORPÃO SURPREENDE

Uma mulher com muitos talentos! A apresentadora Patrícia Poeta (45) deixou os seus milhões de seguidores apaixonados na ao publicar uma sequência de registros artísticos e bem naturais após seu expediente na TV Globo. Após comandar o Encontro (TV Globo), a empresária aproveitou a tarde para cuidar um pouco mais de si e se dedicar a uma aula de dança com um profissional qualificado. Devidamente vestida para a ocasião, a global surgiu vestindo uma legging preta e uma blusa regata.

