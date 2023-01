Pathy Dejesus exibe corpo escultural ao apostar em maiô cavado: "Belíssima"

A atriz Pathy Dejesus ganhou elogios dos seguidores ao postar fotos usando um maiô cavado preto

Pathy Dejesus (45) arrancou suspiros dos seguidores ao compartilhar nas redes sociais uma sequência de fotos em que exibe seu corpo escultural.

A atriz está curtindo o seu dia na Praia de Maracaípe, em Pernambuco, e chamou a atenção ao surgir usando um maiô cavado preto, com um decote generoso.

"Tardezinha", escreveu a artista, que também exibe seu sorrisão em alguns dos registros publicados no feed do Instagram na tarde desta segunda-feira, 2.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da artista. "Perfeita", disse uma seguidora. "Belíssima", escreveu outra. "Perfeita demais", afirmou uma fã. "Tão, tão, tão iluminada", falou a atriz Paloma Bernardi.

Confira as fotos de Pathy Dejesus de maiô cavado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Dejesus 🐜 (@pathydejesus)

Morte da mãe

Em novembro do ano passado, Pathy Dejusus usou as redes para revelar que sua mãe, dona Ana, que tinha 72 anos, faleceu. A atriz publicou no feed do Instagram uma sequência de cliques ao lado da mãe, incluindo alguns dela com o neto, Rakim (3), e lamentou a sua morte.

"Meu pior pesadelo. Mãe, não consigo pensar nas nossas vidas sem a senhora. Tudo tão rápido… que dor!! Tão alegre, tão ativa, tão presente, tão guerreira. Nem escrevendo por horas seria suficiente pra descrever seu gigantismo e conseguir agradecer por tudo. Estaremos unidos mãezinha, não só porque a senhora pediu, mas porque a senhora plantou isso em nós. Nosso alicerce, a base da nossa família. E Rakim já sente saudades da vovó amiga, parceira, presente desde sempre e em todos os dias da vida dele. A cama que ele pediu pra colocar no quartinho dele pra que a vovó fosse sua parceira de aventuras estará lá, como símbolo da sua presença e alegria", disse ela em um trecho da publicação.

