Novo visual! Fernanda Schneider se despede do cabelo ruivo e aparece loira

Fernanda Schneider faz transformação na cor do seu cabelo: 'É a que mais me identifico'

A atriz Fernanda Schneider está com novo visual! Neste sábado, 29, ela foi salão de beleza para passar por uma transformação na cor do seu cabelo. Depois de surgir morena e ruiva nos últimos meses, a estrela decidiu voltar ao cabelo loiro e adorou o resultado.

“Estou voltando para o loiro depois de duas grandes transformações! Primeiro pintei o cabelo de castanho por causa de um papel e depois escolhi o ruivo para ousar e dar uma mudada. Mas estou superanimada por estar voltando ao loiro, que é a minha cor natural e a que mais me identifico”, disse ela.

O hairstylist Costatto foi o responsável pela mudança no cabelo da atriz e contou detalhes do que fez nos fios dela. Ele escolheu tonalidades loiras e castanhas de coloração vegana a base de óleo para os fios da artista e ainda fez o corte degrafilado, que tem o tamanho médio de base reta e conta com muitas camadas.

"A gente criou um loiro na Fefe, o cabelo dela foi todo colorido e descolorido com uma coloração vegana a base de óleo. No cabelo da Fernanda, eu usei tonalidades de dourado com tons de pérola, tentando trazer um pouco da tendência do quiet luxury para o cabelo dela. A gente criou uma passagem de cor bem fluida, junto com bastante contraste no comprimento dela dourado, que é no tom de 10.34, aquele baby hair bem douradinha. Basicamente essa foi a inspiração no look dela. A gente procurou trazer bastante acabamento e naturalidade para fugir um pouco do cabelo mais comercial", disse ele.

Fernanda Schneider exibe antes e depois do seu visual - Fotos: @g.fvi e @gui.urias

Fernanda Schneider - Foto: @gui.urias

Fernanda Schneider dá detalhes dos bastidores da série sobre Mamonas Assassinas

Escolhida para estrelar a série do grupo Mamonas Assinas da Record TV, a atriz e influenciadora Fernanda Schneider está super animada com o novo trabalho. Segundo a famosa, a banda foi visionária e quebrou tabus com seu trabalho autoral noa anos 90.

Em conversa com a CARAS Brasil, a artista, que dará vida a Adriana, namorada de Dinho na trama, revelou que a produção tem recebido ajuda direta dos familiares dos músicos, o que tem tornado tudo ainda mais especial.

"Eu tô amando, a gente já tá quase acabando. Estamos gravando a série e o filme ao mesmo tempo, então tá sendo muito rápido e agitado e louco. Está sendo incrível, porque a família de todos os Mamonas estão ajudando muito nesse processo", disse ela.

"Estamos usando muitas roupas originais, tipo a calça jeans que era do Dinho, a bateria de fato era do Sérgio, então várias coisas estão sendo as originais, sabe?", acrescentou.