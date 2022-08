Nicole Bahls arrasa ao usar lingerie de renda e o corpaço rouba a cena

Nicole Bahls eleva a temperatura da web ao surgir de calcinha e sutiã de renda em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 18h07

A modelo Nicole Bahls (36) deixou os fãs babando ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nesta quinta-feira, 25. A artista apareceu só de lingerie pink e de renda para uma campanha e sua boa forma roubou a cena.

Nas imagens, a beldade deixou suas curvas impecáveis à mostra ao usar apenas um look íntimo e ousado. “Boa tarde, flor da tarde”, disse ela na legenda.

Assim, os fãs elogiaram a beleza da morena nos comentários. “Que gata”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, afirmou outro. “Você está linda, arrasa”, declarou mais um.

Separação de Nicole Bahls

Há pouco tempo, Nicole Bahls relembrou o fim do casamento com Marcelo Bimbi durante uma participação no programa Pé na Bota, do canal Splash.

“Meu casamento já não estava mais feliz. Era feliz, mas estava um casamento mais de amizade, de companheirismo. Não estava mais acontecendo. Posso dizer que ele foi o amor da minha vida. A gente não tem como forçar a pessoa a te amar. Se aconteceu isso, é porque ele não estava feliz”, disse ela.

O casamento de Nicole e Marcelo aconteceu em 2018 e eles se separaram em julho de 2021.

