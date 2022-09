Natural, Lívia Andrade impressiona fãs ao posar sem maquiagem: ''Mais linda ainda''

Atriz e apresentadora Lívia Andrade recebe elogios ao postar fotos esbanjando a beleza natural e faz reflexão sobre saúde da pele

A apresentadora Lívia Andrade (39) chamou atenção nas redes sociais ao surgir exibindo sua beleza natural na noite de quarta-feira, 21!

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou cliques em que aparece sem maquiagem, usando um look confortável, e aproveitou para falar sobre a saúde da pele ao posar ao lado de uma esteticista. Ela brincou dizendo que ia "abusar da Medicina".

Sem detalhar o procedimento que realizaria, a famosa afirmou em resposta à internauta que prefere a aparência mais natural: "Melhorar, tratar e cuidar, não transformar", disse ela.

"Sem maquiagem e sem produção! Com muito cuidado e carinho sempre. Vocês estão acostumados com as fotos super produzidas por aqui, mas é importante saber que para tudo funcionar bem, a saúde da pele é fundamental, [com] a manutenção e os cuidados. Vamos usar e abusar da Medicina, dos bons profissionais e da tecnologia", escreveu Lívia ao legendar a publicação.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Mais linda ainda", "De make mulherao e sem make mais menina,mais lindaaaaaaa ainda", "Linda do mesmo jeito", "Naturalmente bela", "Perfeição", "Continue assim linda naturalmente. Não perca seus traços em procedimentos estéticos. Seja sempre de verdade", disseram os admiradores.

Confira fotos de Lívia Andrade sem maquiagem:

