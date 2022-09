Lívia Andrade escandaliza com vestido transparente e ousado para o 'Domingão': "Impecável"

Apresentadora Lívia Andrade mostrou o look escolhido para o 'Domingão com Huck', e impressionou a web ao eleger uma produção transparente

Redação Publicado em 18/09/2022, às 17h53

Neste domingo, 18, a apresentadora Lívia Andrade (39) usou suas redes sociais para mostrar o look escolhido para o Domingão com Huck. Com uma produção transparente, Lívia Andrade arrancou suspiros dos internautas.

Através do seu perfil do Instagram, Lívia Andrade, recém contratada da TV Globo, compartilhou uma série de fotos mostrando a sua produção e recebeu diversos elogios com o look.

Para o Domingão, Lívia Andrade apostou em um look transparente preto, com detalhes em renda, e aproveitou para deixar os fios loiros presos em um coque.

Na legenda do post, Lívia Andrade fez uma comparação com a personagem Perpétua, da novela Tieta: "Por que choras, Perpétua?", escreveu.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Lívia Andrade aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora, além de claro, ressaltar o look escolhido: "Uma gata!", disse um internauta. "Não aguento com tanta beleza", ressaltou outro. "Um look mais lindo que o outro", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Lívia Andrade:

Um luxo!

Lívia Andrade mostrou nesta última quinta-feira, 01, que chegou em grande estilo no Rio de Janeiro, cidade onde está trabalhando após ser contratada pela Globo. Na rede social, a apresentadora compartilhou fotos voando e impressionou com tanto luxo. "Cheguei... E o RJ está cada vez mais lindooooooooo", escreveu a nova integrante do Domingão com Huck na legenda da publicação.

