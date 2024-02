Nas Maldivas, Paolla Oliveira elege look diferentão e encanta seguidores

Curtindo as Maldivas com seu namorado, Paolla Oliveira elege look diferentão em novas fotos de suas redes sociais e encanta seus seguidores; veja!

Após dias intenso de Carnaval, a atriz Paolla Oliveira decidiu aproveitar alguns dias nas Maldivas com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. E nesta terça-feira, 27, a artista decidiu compartilhar alguns cliques do look escolhido para curtir com seu amado.

Em seu perfil oficial do Instagram, Paolla elegeu um look diferentão e super fofo para um dia de praia. A atriz escolheu um vestido de crochê de listras azuis e brancas, além de um detalhe quadriculado rosa em sua barra. Já em seu decote, ele foi decorado com flores de crochê 3D, trazendo personalidade para o modelito.

Nas fotos, a musa fez caras e bocas para a câmera, exibindo a vista maravilhosa da praia. "Maldives vibes", escreveu Paolla na legenda da publicação, que recebeu muitos elogios nos comentários. "Tá linda, adorei o vestido", declarou um seguidor. "Amei a modelo, a paisagem e o vestido", disse outro. "Maldivas e você, duas perfeições", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Paolla Oliveira fica de cara com tubarão em mergulho nas Maldivas

Na última segunda-feira, 26, Paolla Oliveira passou por um grande susto em sua viagem nas Maldivas. Enquanto fazia um mergulho com seu namorado, Diogo Nogueira, a atriz se deparou com um tubarão-baleia, um dos maiores da espécie. Mas, mantendo a calma, a artista conseguiu observar o animal com calma e sair do mar em segurança com a ajuda do amado.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Paolla compartilhou um vídeo para relatar o susto, que por sorte, foi registrado por um fotógrafo que acompanhou o casal durante o mergulho. Logo no início do passeio, a atriz revelou que já estava assustada: “Fingindo que não tô com medo, mas tô usando colete antes da hora”, narrou.

“Vencida a primeira etapa, sou eu esse ponto vermelho em bar aberto, quando de repente avisto esse animal maravilhoso”, a atriz encontrou uma arraia antes de se deparar com o gigante dos mares e ficou impressionada. Na sequência, ela se aventurou no mergulho e começou a desbravar o mar com um traje adequado ao lado do amado.

Foi então que eles receberam a visita do tubarão-baleia. A espécie é conhecida por ser inofensiva, mas Paolla não fingiu costume: “No susto, eu saio d'água. Quando eu volto, ela tá de cara comigo. Depois do pequeno choque da atenção, a alegria e a imensidão que me acometeu”, a atriz explicou que, apesar do medo, conseguiu aproveitar a experiência única e admirar o animal de pertinho.

Por fim, Paolla explicou que o namorado precisou afastá-la do tubarão para evitar riscos: "Eu me debati um pouco, claro, e antes que eu resolvesse chegar mais perto ainda fui convidada a me retirar do recinto, como vocês podem ver ali naquele cantinho é o Diogo me afastando para não causar problemas com o tubarão-baleia”, a estrela contou.