Naiara Azevedo enlouquece os fãs ao dançar de camisola: ''Linda''

Em vídeo, cantora Naiara Azevedo enlouquece fãs ao se exibir em camisola branca durante dança

A cantora Naiara Azevedo parou tudo com um novo vídeo em sua rede social. Nesta quarta-feira, 11, a artista sertaneja se gravou ainda com look de dormir e não passou despercebida ao surgir dançando com ousadia.

Vestindo uma camisola branca, a ex-BBB esbanjou suas curvas esculturais e deu um show de beleza ao se exibir para a câmera. A famosa então aproveitou para encantar os fãs ao se movimentar ao som de sua música, Só me Usou.

"Acordei melhor por aqui. HOJE tem show em ANANÁS-TO! Quero ver ANANÁS-TO cantando. “SÓ ME USOU “ juntinho comigo", divulgou ela o seu som. Nos comentários, os seguidores enalteceram sua beleza. "Linda", elogiaram os fãs. "Que sorriso mais lindo", derreteram-se outros.

Ainda nos últimos dias, Naiara Azevedo chamou a atenção ao surgir só de biquíni sentada em um banco ao ar livre. Fazendo várias poses, ela revelou seu corpaço torneado.

Veja o vídeo de Naiara Azevedo dançando de camisola:

Naiara Azevedo causa ao dançar de biquíni

A cantora Naiara Azevedo causou ao compartilhar um vídeo dançando. Nas últimas semanas, a famosa surgiu só de biquíni no momento e chamou a atenção dos internautas. A ex-BBB então dividiu opiniões sobre a atitude.

Nos comentários, a famosa então recebeu vários elogios e até críticas. "Não entendo qual a necessidade das cantoras postarem vídeos de biquíni", escreveram. "Ela some o dia inteiro e quando aparece é pra matar, dar ataque cardíaco", brincaram.