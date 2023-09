Na praia, Sonia Abrão esbanja beleza em foto rara da intimidade: ''Que linda''

Discreta com sua vida pessoal, Sonia Abrão esbanja beleza ao revelar clique raro em dia na praia

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao compartilhar uma foto de sua intimidade, longe de sua bancada no A Tarde É Sua. Neste domingo, 10, a jornalista publicou um clique curtindo uma praia em grande estilo e chamou a atenção.

Discreta com sua vida pessoal, raramente a comunicadora da RedeTV! exibe os momentos fora do trabalho. Mas, dessa vez, ela roubou a cena na rede social ao exibir um registro aproveitando o momento de folga na areia e com o mar atrás. De maiô de bolinhas e óculos escuros, ela esbanjou beleza com estilo.

“Hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim, me levar para um passeio, sem pisar o pé no freio, sem pensar no fim… Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança, se eu mexo no meu mundo o resto se balança, muda tudo o tempo todo feito uma criança, o que não muda nesse mundo é somente a mudança!”. Adoro cantar essa música do Flávio Leandro. Bora mudar, gente! Feliz domingão pra nós!", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores admiraram o clique raro da apresentadora na intimidade, curtindo o feriado prolongado. "Que linda", elogiaram. "Primeira vez que vejo a Sonia se divertindo, nunca pensei que ela fizesse isso, parabéns e viva a vida", disseram outros surpresos ao verem a jornalista na praia.

Ainda recentemente, Sonia Abrão surpreendeu com outro registro de sua intimidade. Na ocasião, ela mostrou um momento com o filho e com seu ex-marido. Ao lado dos dois, ela apareceu comemorando uma conquista de seu único herdeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sonia Abrão (@soniaabrao)

Sonia Abrão faz relato chocante sobre relação abusiva

Durante participação no Podcast CARAS, a comandante do A Tarde é Sua, da Redetv!, tinha 25 anos quando começou a se relacionar com um homem 20 anos mais velho.

"Ele era 20 anos mais velho do que eu, tinha filhos quase da mesma idade do que eu, deixou claro que nunca iria casar comigo... mas esse não era o problema, porque eu também não queria casar com ele", afirmou.

Segundo Sonia, o rapaz foi um dos grandes amores de sua vida, mas também deixou marcas traumáticas. "Acho que foi a maior paixão da minha vida. Mas ele conseguiu me destruir, no sentido de me demolir emocionalmente", disse ela. "Naquela época não tinha ainda a história de relacionamento abusivo, nem usava essa expressão. Mas seu corpo fala, né? Sua alma também. E aí eu comecei a desenvolver síndrome do pânico", revelou.